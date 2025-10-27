

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه تم تسجيل 757 هجوما للمستوطنين ضد الفلسطينيين في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدًا أن تصعيد هجمات المستوطنين يعزز سياسة إسرائيل المعلنة لترسيخ ضم الضفة الغربية في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة خلال بيان له اليوم الإثنين، أن نحو 3.200 فلسطيني هجروا من التجمعات البدوية بسبب عنف المستوطنين والقيود على الحركة منذ 7 أكتوبر 2023.



وأضاف: "المستوطنون والقوات الإسرائيلية يتمتعون بإفلات كامل من العقاب عن الهجمات ضد الفلسطينيين"، لافتًا إلى أن عنف المستوطنين يجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين في مجتمعات بالضفة الغربية.



وأشار إلى أن سياسة إسرائيل المعلنة لضم الضفة انتهاك واضح للقانون الدولي، مؤكدًا أن المستوطنون والقوات الإسرائيلية يفلتون من العقاب عن الهجمات ضد الفلسطينيين.