مستشار ترامب: حرب السودان قد يكون لها تداعيات خطيرة على دول الجوار

وكالات

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية مسعد بولس، أنه يتم التواصل بشكل كامل ودائم مع طرفي القتال بالسودان للتخفيف من وطأة الحرب وانعكاساتها على المدنيين.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن الحرب في السودان قد يكون لها تداعيات إقليمية خطيرة خاصة على دول الجوار مثل ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، متابعًا:"نخشى من تداعيات تقسيم السودان إذا سيطر الدعم السريع على كامل إقليم دارفور".

وأضاف مستشار ترامب: "نعمل على الوصول بشكل سريع للتفاوض المباشر بين طرفي القتال في السودان ضمن إطار الرباعية الدولية، ولا بد أن يكون الحل سلميا ومن خلال التفاوض".

وذكر بولس: "قدمنا ورقة لهدنة إنسانية لثلاثة أشهر ولاقت ترحيبا من طرفي القتال في السودان".

وطالب مستشار الرئيس الأمريكي، من قوات الدعم السريع بالمضي قدما نحو الهدنة الإنسانية وإيقاف القتال، قائلاً: "نطالب طرفي القتال في السودان بدراسة اقتراح الهدنة الإنسانية وإقراره بشكل فوري لا سيما في ظل التطورات بالفاشر".

وأشار مسعد بولس إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، مؤضحًا: "الرئيس ترامب طالبنا بضرورة العمل من أجل التوصل لحل سلمي للأزمة في السودان".

وتابع:"أشعر بتفاؤل حذر بشأن التوصل إلى حل سلمي للحرب في السودان، ولا يمكن أن تبقى الأوضاع كما هي عليه في ونتواصل مع جميع القوى الإقليمية ودول الجوار لحل الأزمة".

وحذر مستشار الرئيس الأمريكي من خطر تقسيم السودان، مؤكدًا أنه أمر غير مقبول على الإطلاق وقد تكون له تداعيات خطيرة للغاية على المنطقة ككل.

وشدد بولس: "على أن هناك مبادرات قريبة جدا ولن نسمح للأمور بالتدهور أكثر من ذلك في السودان كما حدث مؤخرا".