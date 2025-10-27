إعلان

فرنسا تدين استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل في لبنان

كتب : مصراوي

05:53 م 27/10/2025

وكالات


أدانت وزارة الخارجية الفرنسية واقعة إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أمس الأحد، والذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".


وقالت الخارجية الفرنسية، خلال بيان لها اليوم الإثنين، أنه يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار ملزم لجميع الأطراف دون استثناء، داعية إسرائيل إلى الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية.


وفي وقت سابق، قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب قواتنا في كفركلا جنوبي لبنان.


وأكدت اليونيفيل خلال بيان لها أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار باتجاه قواتها في كفركلا جنوبي لبنان دون تسجيل إصابات.


وأضافت اليونيفيل أن هذه الأفعال التي قام بها الجيش الإسرائيلي تعد "انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ولسيادة لبنان، وتُظهر استخفافاً بسلامة وأمن جنود حفظ السلام".

