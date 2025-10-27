- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلغاء حالة الطوارئ المعلنة في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وكان هذا "الوضع الخاص" قد أتاح لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش فرض قيود على التجمعات وإغلاق مناطق محددة منذ بدء الحرب، حيث طُبّق في جميع أنحاء البلاد صباح يوم الهجوم، ثم اقتصر لاحقًا على المناطق الجنوبية فقط، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال كاتس في بيان رسمي: "قررت اعتماد توصية الجيش الإسرائيلي بإنهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر"، موضحًا أن القرار يعكس "تحسن الوضع الأمني في الجنوب بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها قواتنا ضد حركة حماس خلال العامين الماضيين".

ومن المقرر أن ينتهي سريان القرار غدًا، ليشهد الجنوب الإسرائيلي أول يوم له دون حالة طوارئ منذ أكثر من عامين.