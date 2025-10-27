إعلان

أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب

كتب : محمد جعفر

05:42 م 27/10/2025

يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلغاء حالة الطوارئ المعلنة في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وكان هذا "الوضع الخاص" قد أتاح لقيادة الجبهة الداخلية في الجيش فرض قيود على التجمعات وإغلاق مناطق محددة منذ بدء الحرب، حيث طُبّق في جميع أنحاء البلاد صباح يوم الهجوم، ثم اقتصر لاحقًا على المناطق الجنوبية فقط، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال كاتس في بيان رسمي: "قررت اعتماد توصية الجيش الإسرائيلي بإنهاء الوضع الخاص في الجبهة الداخلية للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر"، موضحًا أن القرار يعكس "تحسن الوضع الأمني في الجنوب بفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها قواتنا ضد حركة حماس خلال العامين الماضيين".

ومن المقرر أن ينتهي سريان القرار غدًا، ليشهد الجنوب الإسرائيلي أول يوم له دون حالة طوارئ منذ أكثر من عامين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس إسرائيل هجوم 7 أكتوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة