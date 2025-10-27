إسرائيل: ندعو الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة السلطة الفلسطينية

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تل أبيب ملتزمة التزامًا كاملًا بالعمل من أجل إنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، مطالبًا حركة حماس بأن تعيد كل الجثامين المحتجزة لديها.

وأضاف ساعر، في تصريحات اليوم الاثنين، أن احترام وتطبيق الاتفاق بشأن غزة يجب أن يكون من الطرفين، معتبرًا أن الالتزام بنزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي أمر جوهري في صلب الاتفاق.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الاتحاد الأوروبي يسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في "التحريض" على إسرائيل، مشيرًا إلى أن خطة ترامب أوضحت أن السلطة الفلسطينية لن يتم القبول بها من دون إصلاحات فعلية.

وأضاف: "خطة ترامب أشارت إلى أنه على السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع الأموال للإرهابيين المسجونين في إسرائيل وعائلات الإرهابيين الذين قتلوا"، وفق زعمه.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي كل القادة الأوروبيين إلى "محاسبة السلطة الفلسطينية"، مدعيًا أن "الاتحاد الأوروبي بدلًا من أن يحاسب السلطة الفلسطينية على تشجيعها للإرهاب يسعى إلى مكافأتها بأن يكون لها دولتها الإرهابية"، بحسب وصفه.

ويوم الخميس الماضي، دعا مجلس الاتحاد الأوروبي، في ختام قمة قادته في بروكسل، إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن إيرادات الضرائب المحتجزة، والتي تُعد ضرورية لتمكين السلطة الفلسطينية من أداء مهامها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.







