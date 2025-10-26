الرئيس الفلسطيني يتسلّم دعوة لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير

مصراوي

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتسلّم عباس الدعوة خلال استقباله السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان، بمقر الرئاسة في رام الله.

ورحّب أبو مازن، بدعوة الرئيس المصري الكريمة، مؤكدا حرصه على تلبيتها ومشارك الشعب المصري المناسبة "الهامة لمصر وتاريخها العريق".

وفي رسالة شفهية، بعث أبو مازن، السفير المصري بتحياته للرئيس السيسي، مثمّنا الجهود التي بذلتها القاهرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير.

كذلك، أشاد الرئيس الفلسطيني بما حققته مصر من نهضة كبيرة في كافة المجالات، فضلا عن المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها بفضل جهود الرئيس السيسي.

ومن المقرر، أن بُقام حفلا ضخما لافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر، بحضور عدد من القادة والزعماء من حول العالم.