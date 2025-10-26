ترامب: سأحل أزمة أفغانستان وباكستان "سريعا جدا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه سيقوم بحل أزمة أفغانستان باكستان "سريعا جدا" وذلك في الوقت الذي دخلت فيه مباحثات السلام بين الدولتين يومها الثاني.

وتشهد الدولتان نزاعا أمنيا شديدا، حيث تقول كل من الدولتين أنها كانت تصد عدوانا من الجانب الآخر خلال اشتباكات مطلع هذا الشهر، حيث اتهمت باكستان أفغانستان بالتغاضي عن المسلحين الذين يعبرون الحدود لشن هجمات على أراضيها، وهي التهمة التي ينفيها حكام طالبان في البلاد.

وقد بدأت جولة المباحثات الثانية بين الدولتين في إسطنبول أمس السبت، مركزة على تحويل وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه مطلع هذا الشهر في الدوحة، إلى إطار عمل دائم من أجل السلام وأمن الحدود.

وقال ترامب على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا (الأسيان) في ماليزيا "لقد سمعت أن باكستان وأفغانستان بدأتا المناقشات"، مضيفا "لكني سوف أحل هذا الأمر سريعا جدا".