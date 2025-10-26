

وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، إن قوات إسرائيلية توغلت على الشريط الحدودي شمالي القنيطرة، ونصبت حاجزا، وأطلقت عددا من القنابل المضيئة في المنطقة.

وبحسب المصادر، فقد توغلت القوات الإسرائيلية بعمق نحو 6.5 كيلومترات عن الشريط الحدودي، باستخدام 3 دبابات وعدد من الآليات العسكرية، ووصلت إلى الطريق بين مدينة خان أرنبة وبلدة جبا شمالي القنيطرة.

وأضافت وسائل الإعلام، أن "القوات الإسرائيلية دخلت عبر قرية الصمدانية الشرقية، ونصبت حاجزا في موقع حاجز قديم يعرف باسم حاجز الصقري، يقع عند التقاطع بين طريق خان أرنبة – جبا والطريق السريع أوتوستراد السلام المؤدي إلى العاصمة دمشق".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت عددا من القنابل المضيئة، وأوقفت عددا من المارة، واحتجزت دراجات نارية.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية توغلت بعد مدة من النقطة التي نصبت فيها حاجزا في قرية الصمدانية الشرقية.

من جانبه، أفاد المرصد السوري، أن مجمل التوغلات الإسرائيلية التي وقعت في ريف القنيطرة خلال أقل من 24 ساعة بلغ 8 توغلات، باستخدام 9 دبابات و13 آلية عسكرية، بحسب سكاي نيوز.