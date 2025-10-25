إعلان

مع اقتراب أضخم حاملة طائرات أمريكية من فنزويلا.. مادورو يتهم واشنطن بافتعال حرب

كتب : مصراوي

08:35 م 25/10/2025

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الولايات المتحدة تشن حربا ضده مع اقتراب أضخم سفينة حربية في العالم من سواحل بلاده في أمريكا الجنوبية.

وفي خطاب وطني مساء الجمعة، اتهم مادورو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "افتعال حرب أبدية جديدة".

وزادت الحكومة الأمريكية من ضغوطها على مادورو عبر تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد"، القادرة على استيعاب ما يصل إلى 90 طائرة ومروحية هجومية، نحو فنزويلا.

وقال مادورو: "لقد وعدوا بأنهم لن يشاركوا في أي حرب مجددا، وها هم يختلقون حربا جديدة سنعمل على تفاديها".

وكان ترامب قد اتهم مادورو، من دون تقديم أدلة، بأنه زعيم عصابة الجريمة المنظمة "ترين دي أراوا".

ورد مادورو قائلا: "إنهم يختلقون رواية خيالية وفظة وإجرامية وزائفة بالكامل. فنزويلا ليست دولة تنتج أوراق الكوكا".

ودمرت القوات الأمريكية عدة زوارق قبالة السواحل الفنزويلية بزعم تورطها في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا في تلك الهجمات.

وتُعرف عصابة ترين دي أراوا، التي تعود جذورها إلى أحد السجون الفنزويلية، بأنها غير ضالعة في تجارة المخدرات العالمية، بل في الاغتيالات المأجورة والابتزاز وتهريب البشر.

ويُتهم مادورو على نطاق واسع بتزوير الانتخابات الأخيرة في بلاده، فيما دعت دول عدة، بينها الولايات المتحدة، إلى تنحيه عن الحكم.

نيكولاس مادورو حاملة طائرات أمريكية واشنطن افتعال حرب

