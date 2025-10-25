إعلان

تقرير: مباحثات أمريكية صينية في ماليزيا لتخفيف التوتر

كتب : مصراوي

01:50 م 25/10/2025

بكين (د ب أ)

بدأ مسؤولون أمريكيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى نزع فتيل الأزمة بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل قمة وشيكة بين الزعيمين.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بدء اجتماع بين الوفدين الصيني والأمريكي في كوالالمبور، صباح اليوم السبت.

وقاد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينج الجانب الصيني وانضم إليه نائب وزير التجارة لي تشنج قانج ونائب وزير المالية لياو مين، وترأس وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجانب الأمريكي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويواجه بيسنت وهي ليفينج، وهو صديق قديم للرئيس الصيني شي جين بينج، مهمة التفاوض على تخفيف الإجراءات التصعيدية الجديدة التي فرضتها الدولتان ضد إحداهما الأخرى.

وسيمهد الجانبان الطريق أمام محادثات متوقعة يوم الخميس المقبل بين شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية.

بكين أمريكا الصين

