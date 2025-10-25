الرئيس الفنزويلي: الولايات المتحدة تختلق حربا أبدية جديدة.. وسنمنعها

وكالات:

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة الولايات المتحدة باختلاق حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.

وقال "مادورو" لوسائل إعلام رسمية؛ إنهم يختلقون حربا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها".

وأعلن البنتاغون اليوم الجمعة نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، معززا بذلك الحشد العسكري الاميركي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق حملة عسكرية في سبتمبر الماضي في منطقة الكاريبي قال إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز أف-35 وثماني سفن تابعة للبحرية الأميركية.