حماس: ملتزمون ببنود اتفاق وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن التوافق الوطني مهم وإجماع الفصائل الفلسطينية ينحاز إلى ثوابت الشعب الفلسطيني.

وأضاف قاسم خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة،: "توافقنا على ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة غزة والاتفاق على أنها ستكون فلسطينية ولا فصل بين القطاع والضفة".

وأكد متحدث حماس، أن الاجتماعات المقبلة ستتضمن العلاقة مع الاحتلال ومصير سلاح المقاومة والحوار حول وجود قوات أممية.

ودعا المتحدث باسم حركة حماس، بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة التي يتم الاتفاق عليها من أجل تسليم إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن المقاومة ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وأعلنت تسليم حكم القطاع لجهة فلسطينية وطنية.

وأشار قاسم إلى أن المقاومة قدمت تنازلات فيما يتعلق باليوم التالي للحرب، متابعًا:"ونثق في قدرة القوى الفلسطينية في الوصول إلى تفاهمات للقضايا الشائكة".

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي فلسطيني إن الفصائل الفلسطينية اختتمت اجتماعاتها بالقاهرة لتستأنفها بعد أقل من شهر لبحث مستقبل إدارة غزة بعد الحرب.

وأكد القيادي الفلسطيني خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن القاهرة عرضت على الفصائل رؤيتها لليوم التالي للحرب على غزة.

وأضاف: "الفصائل أبلغت مصر موافقتها المبدئية على أسماء اللجنة الإدارية المقترحة لإدارة غزة"، مشيرًا إلى أنهم سمعوا تأكيدا من مصر بتحركها لدى واشنطن وتل أبيب لتمرير رؤيتها بشأن إدارة غزة.

وأوضح القيادي، أن ما فهمته الفصائل الفلسطينية من رؤية القاهرة، أن إدارة غزة ستكون عبر لجنة كفاءات أعضاؤها بقوا في الحرب.