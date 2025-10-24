إعلان

زيلينسكي: أوكرانيا لا تبحث عن طريقة لوقف الحرب دون مشاركة أمريكا

كتب : مصراوي

09:07 م 24/10/2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لا تبحث عن طريقة لوقف الحرب والضغط على روسيا دون مشاركة الولايات المتحدة، موضحًا أنه لا يمتلك صواريخ أو أنظمة دفاعية قادرة على تدمير الصواريخ البالستية الروسية.

وقال زيلينسكي خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل اجتماع "تحالف الراغبين" الذي يضم الدول الراغبة في تقديم ضمانات أمنية لكييف اليوم الجمعة، إن هناك دول أوروبية سلمت أوكرانيا منظومات دفاعية بعد منحهم الموافقة من جانب الولايات المتحدة.

وطالب الرئيس الأوكراني، بضرورة تجميد الأصول الروسية، قائلاً: "أمر مهم ولابد من قرار سياسي من أجل تعويضنا من خلال هذه الأصول".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "ممتنون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن فرض حزم عقوبات قوية على قطاع النفط الروسي".

ومن جانبه، اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "يواصل عرقلة مبادرات السلام من خلال اللعب على الوقت"، مطالبًا بإجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال ستارمر، اليوم خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بوتين يحاول "دون جدوى" أن يستولي على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

وتابع: "علينا أن نواصل الجهود لإخراج النفط والغاز الروسيين من الأسواق العالمية"، مشيرًا إلى أن بلاده فرضت عقوبات على جميع الشركات الروسية العاملة في مجال النفط.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله أن تفرض الدول المزيد من العقوبات للحد من تمويل "آلة الحرب الروسية"، داعيًا في الوقت ذاته إلى زيادة تسليم الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

