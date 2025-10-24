بعد العقوبات الأمريكية.. ويتكوف يلتقي مبعوث بوتين في ميامي

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس"، بأن كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يلتقي بنظيره الأمريكي ستيف ويتكوف في ميامي يوم غد السبت.

وتأتي زيارة دميترييف وسط تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.

ويريد الروس استئناف الاستعدادات لعقد قمة ثانية بين الرئيسين الأمريكي والروسي بعدما ألغى ترامب خططًا لعقد اجتماع مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر مطلعة، إنه من المتوقع أن يلتقي دميترييف بمسؤولين في إدارة ترامب "لمواصلة المناقشات حول العلاقات الأمريكية الروسية".

ويوم الأربعاء الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا في محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا منذ تولي ترامب منصبه، بحسب "أكسيوس".

وقال ترامب إنه "ألغى" اجتماعه المقرر مع بوتين لأنه شعر أنه لن يؤدي إلى أي نتائج. وقال "سنفعل ذلك في وقتٍ ما في المستقبل".