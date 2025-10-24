الجيش الأمريكي يشن غاراته الـ10 على سفينه في منطقة البحر الكاريبي

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن القوات الأمريكية نفذ غاراته العاشرة على سفينة يشتبه في أنها تحمل مخدرات خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص ورفع حصيلة القتلى في الحملة ضد عصابات المخدرات إلى 46 شخصا على الأقل.

وأوضح هيجسيث خلال منشور له على منصة أكس، اليوم الجمعة، أن السفينة كانت مملوكة لعصابة ترين دي أراغوا وأن الضربة وقعت في منطقة البحر الكاريبي.

وأكد هيجسيث أن الضربة نفذت في المياه الدولية، وتباهى بأنها أول ضربة تنفذ ليلاً.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود مدته 20 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تنفيذ العملية وإسقاط مقذوف طويل ورفيع على قارب صغير وسط المياه مما أدى إلى انفجار.