إعلان

الجيش الأمريكي يشن غاراته الـ10 على سفينه في منطقة البحر الكاريبي

كتب : مصراوي

05:03 م 24/10/2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن القوات الأمريكية نفذ غاراته العاشرة على سفينة يشتبه في أنها تحمل مخدرات خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص ورفع حصيلة القتلى في الحملة ضد عصابات المخدرات إلى 46 شخصا على الأقل.

وأوضح هيجسيث خلال منشور له على منصة أكس، اليوم الجمعة، أن السفينة كانت مملوكة لعصابة ترين دي أراغوا وأن الضربة وقعت في منطقة البحر الكاريبي.

وأكد هيجسيث أن الضربة نفذت في المياه الدولية، وتباهى بأنها أول ضربة تنفذ ليلاً.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود مدته 20 ثانية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تنفيذ العملية وإسقاط مقذوف طويل ورفيع على قارب صغير وسط المياه مما أدى إلى انفجار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي سفينه في منطقة البحر الكاريبي الجيش الأمريكي يشن غارات على سفينه عصابة ترين دي أراغوا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة