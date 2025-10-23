وكالات

قال حزب الله اللبناني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تصعيد اعتداءاتها الإجرامية في عمق الأراضي اللبنانية، مشددًا أنه تشكل انتهاكا خطيرا وعدوانا فاضحا وصريحاً وتمادياً في خرق ‏الإجراءات التنفيذية للقرار 1701.

وأضاف حزب الله اللبناني خلال بيان له اليوم الخميس، أن التصعيد المتمادي من قبل إسرائيل دون تحرك جاد من الجهات الدولية الضامنة يظهر ‏لامبالاتها أو عجزها.

وأكد أنه يجب على الدولة اللبنانية ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة والجيش بالتحرك الفوري بكافة الوسائل المتاحة ‏لوضع حد سريع لهذا العدوان المستمر.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم غارات جوية مكثفة على مناطق في محافظة البقاع وجرود الهرمل شرقي لبنان.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن الغارات الإسرائيلية قصفت مواقع تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في محيط بلدتي شمسطار وجنتا في البقاع، ما أدى إلى انفجارات عنيفة وأضرار مادية في المناطق المستهدفة.