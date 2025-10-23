زعيم أوروبي يحث بروكسل على التحرك لوقف تدفق اللاجئين الأوكرانيين

(د ب أ)

طالب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، من الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات للحد من دخول الأوكرانيين.

يذكر أن زودر يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا؛ ويشكل حزبه مع شقيقه الأكبر، حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية لعددها الصادر غدا الجمعة، قال زودر:" علينا التحكم في التدفق المتزايد بشكل كبير للشباب القادمين من أوكرانيا، وأن نخفض هذا التدفق على نحو ملحوظ. لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وبرلين ممارسة الضغط على أوكرانيا لإعادة تعديل قواعد المغادرة التي جرى تخفيفها"، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو دفع أوكرانيا إلى معاودة تشديد قواعد المغادرة التي تم تخفيفها.

وأكد زودر: "لن يفيد أحداً أن يأتي المزيد من الرجال الشباب من أوكرانيا إلى ألمانيا بدلاً من الدفاع عن وطنهم". وصرح زودر بأن ألمانيا تدعم أوكرانيا بقناعة تامة، بالأسلحة والمال والمساعدات الإنسانية.

وأردف: "غير أن هناك حاجة أيضًا إلى وجود جنود أوكرانيين يدافعون عن بلدهم. تضامننا باقٍ، لكنه يحتاج إلى قواعد واضحة ومسؤولية من الجانبين. إذا لم يحدث ذلك طواعية، فيجب تقييد ما يسمى بتوجيهات التدفق الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وكان زودر قد دعا بالفعل في الأيام الماضية إلى الحد من دخول الأوكرانيين، حيث قال يوم الاثنين الماضي بعد اجتماع رئاسة الحزب المسيحي البافاري في ميونخ: "وأيضًا في موضوع أوكرانيا، هناك حاجة إلى قواعد معقولة وواضحة. هذا يعني وقف صرف إعانات المواطنين بورجرجلد ولكن هذا يعني أيضًا تقييد الوصول والهجرة".

وذكر زودر أنه بعد تخفيف قواعد المغادرة في أوكرانيا مؤخرًا، أصبح الكثير جدا من الشباب الأوكراني يفكرون في القدوم إلى ألمانيا.

ورأى زودر أن "الأفضل أن يبقى هؤلاء في بلدهم" عندما يتعلق الأمر بالخدمة العسكرية هناك.