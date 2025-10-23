إعلان

مقتل وإصابة 14 شخصًا في انفجار مصنع ذخيرة بروسيا

كتب : مصراوي

05:52 م 23/10/2025

انفجار مصنع ذخيرة بروسيا أرشيفية

(د ب أ)

شهدت مدينة كوبايسك الروسية بمنطقة جبال الأورال اليوم الخميس، انفجار في مصنع ذخيرة للجيش الروسي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 5 آخرون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس" .

وتقع مدينة كوبايسك على بُعد نحو ألفي كيلومتر من أوكرانيا وبالقرب من الحدود الروسية مع كازاخستان.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، كثّفت كييف استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف المصانع والمنشآت الحيوية في عمق الأراضي الروسية، كما تنفذ أجهزة الاستخبارات الأوكرانية أعمال تخريب ضد شركات الأسلحة الروسية.

انفجار مصنع ذخيرة بروسيا مدينة كوبايسك الروسية مصنع ذخيرة للجيش الروسي

