بن غفير يتحدى ترامب بشأن ضم الضفة والإفراج عن البرغوثي: إسرائيل دولة ذات سيادة

كتب : مصراوي

04:55 م 23/10/2025

إيتمار بن غفير

وكالات

وجه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تهديده لإسرائيل بفقدان دعم واشنطن في حالة الإصرار على ضم الضفة الغربية، وبشأن الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي من أجل أن يحكم غزة.

وقال بن غفير، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس: أقدر الرئيس ترمب كثيرا لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ولن يتم الإفراج عن مروان البرغوثي لحكم غزة.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وقال ترامب إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.

