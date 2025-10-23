بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في السعودية

الرياض- (د ب أ)

أقيمت الليلة الـ11 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بشمال مدينة الرياض، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر الجاري وحتى 30 نوفمبر المقبل.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس ) اليوم الخميس ، شهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ 163 ألف ريال (حوالي 43 ألف دولار)، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح ينبع، لخمسة طواريح، وتم بيعه بـ 81 ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الوجه، للطاروحين عوض البلوي وباسم النحاس، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 40 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 82 ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.