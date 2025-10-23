

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الصيني شي جين بينج يمكن أن يلعب دورا مؤثرا في عملية السلام بشأن أوكرانيا.

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينج قادر على التأثير في عملية السلام الأوكرانية".

وفي رده على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان الزعيم الصيني قادرا على إقناع من يتواصل معهم بانتظام بإنهاء الأزمة الأوكرانية، أضاف ترامب: "أعتقد أنه قادر على التأثير على الكثير من الناس انظروا، إنه رجل محترم، وزعيم قوي جدا لدولة كبيرة، نعم إنه قادر على التأثير بشكل كبير".

وأوضح بشأن إلغاء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الهنجارية بودابست، أنه "شعر بأن الطرفين لن يحققا الهدف المطلوب"، لكنه أكد أن "الاجتماع سيعقد في المستقبل".

وأعرب ترامب عن اعتقاده أنه "من الضروري أن تقوم أطراف الصراع في أوكرانيا بتثبيت مواقعها الحالية على خط التماس ووقف الأعمال القتالية".

هذا وأعلن دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا مطولا مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال زيارته المرتقبة إلى كوريا الجنوبية، مؤكدا أنه سيبحث ملف الأزمة الأوكرانية في الاجتماع المقرر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، وفقا لروسيا اليوم.