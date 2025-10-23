بعد إعلان إسرائيل اغتياله.. من هو عيسى أحمد كربلا قائد "الرضوان"؟

وكالات

خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلنت إسرائيل اغتيال عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله"، بعدما استهدفته طائرة إسرائيلية مسيّرة في منطقة عين قانا بمحافظة النبطية.

ووفق بيان لجيش الاحتلال، فإن الغارة نفذت بدعوى أن كربلا يشغل موقعًا قياديًا في وحدة "الرضوان"، التي تُعدّ نخبة القوة الخاصة لدى حزب الله.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن كربلا من الكوادر البارزة داخل هذه الوحدة، التي تمثل العمود الفقري للقدرات القتالية النوعية في الحزب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن كربلا كان قد أوصل ابنه علي الأكبر البالغ من العمر 6 سنوات إلى مدرسته في بلدة كفرفيلا، قبل أن يتوجه لزيارة ضريح ابنه مهدي الذي توفي قبل أشهر بحادث مأساوي.

وخلال وجوده في المقبرة استهدفته المسيرة الإسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى استشهاده على الفور واحتراق دراجته النارية.

تعد قوة الرضوان الذراع الخاصة لحزب الله وتكلف بمهام معقدة وحساسة ضمن استراتيجيته العسكرية، وتحمل اسمها تيمنًا باللقب الحركي للقائد العسكري البارز عماد مغنية الذي اغتيل عام 2008.

وتعرف "الرضوان" بمرونتها وكفاءتها العالية في تنفيذ العمليات الميدانية، خصوصًا في البيئات الصعبة وخلف خطوط المواجهة.