أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

كتب : مصراوي

12:10 ص 23/10/2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض سيعلن اليوم أو غدا الخميس فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع صحفيين البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل إزاء وضع محادثات إنهاء حرب أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بيسنت بالتزامن مع زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، لواشنطن لإجراء محادثات، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي وقت سابق، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على فرض عقوبات جديدة على موسكو، من بينها تعهد بمزيد من الخفض في واردات الغاز والنفط الروسي.

فيديو قد يعجبك:





