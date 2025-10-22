مقرر أممي: يجب اتخاذ اجراءات صارمة لتفادي تكرار الفظائع التي حدثت بغزة

وكالات

قال المقرر الأممي المعني بتعزيز الحقيقة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خطوة بحاجة إلى عدالة انتقالية من خلال لجنة متخصصة.

وشدد المقرر الأممي خلال تصريحات لقناة الجزيرة، على ضرورة أن يكون هناك مسؤولية جنائية تجاه جرائم الحرب والإبادة التي حدثت في حرب غزة، مضيفًل:"يجب إعادة تأهيل ضحايا الحرب على غزة صحيا ونفسيا".

وأكد المقرر الأممي المعني بتعزيز الحقيقة، أنه يجب اتخاذ اجراءات صارمة لتفادي تكرار تلك الفظائع التي حدثت في غزة.

وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، أن الحركة تحرص على إنجاح اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تحاول التهرب من استحقاقاته.

وقال رضوان خلال تصريحات لقناة الجزيرة، "إن قوات الاحتلال لا تدخل إلى القطاع مساعدات إلا ما يشبه نقطة في بحر"، مضيفًا:"إسرائيل تتلكأ ولم تلتزم بكامل الجزء الإنساني من الاتفاق".

وأوضح القيادي بحماس أن هناك أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الركام والدفاع المدني بحاجة لمعدات ثقيلة لانتشالهم، مؤكدًا أن الاحتلال تسبب في قتل أسراه والآن يتلكأ في تزويدنا بمعدات ثقيلة لإخراجهم ثم يلومنا.

ودعا رضوان الوسطاء وواشنطن للضغط لإلزام الاحتلال باستحقاقات الاتفاق الذي تحرص حركة حماس على تنفيذه.