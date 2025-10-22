تعويضًا عن خسارته نوبل.. ترامب يتسلم جائزة مهندس السلام من مؤسسة "نيكسون"-

أكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، التزام فصائل المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار في حال التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي به، مشددا في الوقت نفسه على أن سرايا القدس ستواصل ردها على "جرائم العدو".

وأوضح أبو حمزة، في كلمة مصورة، أن سرايا القدس سجّلت خلال الحرب ارتقاء مئات الشهداء من المقاتلين وقادتها العسكريين الذين استبسلوا في ميدان المعركة.

وقال أبو حمزة، إن المقاومة مستمرة وجهادها مستمر وقتالها ماضٍ حتى القدس.

واتهم المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب همجية ضد المدنيين؛ إذ قصف آلاف المنازل على رؤوس ساكنيها وارتكب مجازر بحق العائلات وشرّد مئات آلاف الفلسطينيين، موضحا أن ذلك سلوك يعكس نية مُبيّتة بالحرب والإبادة بدعم لا محدود من الولايات المتحدة.

سـ.ـرايا القدس تبث كلمة مصورة للناطق العسكري الجديد باسمها "أبو حمزة"#فيديو pic.twitter.com/LjsArWhz9F — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 22, 2025

وأشار أبو حمزة، إلى أن سرايا القدس كانت جزءًا أصيلا من معركة "طوفان الأقصى" منذ يومها الأول في 7 أكتوبر 2023، معتبرا أن الهجوم كان "عبورا تاريخيا"، واصفا إياه بأنه "أكبر عملية عسكرية معقدة في تاريخ الصراع".

وأوضح أبو حمزة، أن القادة والمقاتلين الذين ارتقوا شهداء خلال الحرب، هم "شهداء في طريق التحرير"، مشيرا إلى أن سرايا القدسي أعلنت سابقا استهداف من تجرّأ على مواجهة مقاتليها، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونوّه أبو حمزة، إلى أن المعركة جاءت كرد على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والحصار والقتل ضد قطاع غزة.