تقرير نهائي مرتقب.. البنتاجون يستعد لحسم "لغز" ضربة مدرسة البنات في إيران

كتب : مصطفى الشاعر

11:26 م 10/03/2026

البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) بصدد إصدار تقريرها النهائي حول الضربة الصاروخية التي استهدفت مدرسة للبنات جنوبي إيران، في خطوة تهدف لحسم الجدل حول الجهة المسؤولة عن الهجوم.

تحقيقات "وزارة الحرب"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "وزارة الحرب ستقوم بذلك.. التحقيقات لا تزال مستمرة".

وأكدت ليفيت التزام الإدارة بالنتائج قائلة: "كما صرح الرئيس بالأمس، فإنه سيقبل بما ستسفر عنه هذه التحقيقات أيا كانت النتائج"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

تخبط ترامب وسلاح "التوماهوك"

يأتي هذا الإعلان في ظل تراجع الرئيس دونالد ترامب عن اتهاماته السابقة؛ فبعدما حمّل طهران المسؤولية "بشكل قاطع" يوم السبت، عاد ليخفف من حدة تصريحاته يوم الإثنين، مشيرا إلى أن إيران "أو دولة أخرى" قد تكون وراء الهجوم.

وادعى ترامب أن عدة دول تمتلك صواريخ "توماهوك" التي استُخدمت في الهجوم، واصفا إياها بـ "العادية"، رغم أن إيران لا تمتلك هذا الطراز من الصواريخ.

الحق في "إبداء الرأي"

ردا على الضغوط الصحفية بشأن تناقض تصريحات ترامب، دافعت ليفيت عن الرئيس قائلة: "لن نستبق نتائج تحقيقات وزارة الدفاع، لكن للرئيس الحق في مشاركة آرائه مع الشعب الأمريكي"، مشددة مرة أخرى على أن الكملة الفصل ستكون للتقرير التقني للبنتاجون.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

البيت الأبيض قصف مدرسة البنات في إيران الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج

