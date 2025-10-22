إعلان

اعتقال رجل صدم بسيارته حاجزًا أمنيًا أمام البيت الأبيض

كتب : مصراوي

08:40 ص 22/10/2025

وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال رجل بعد أن صدم بسيارته حاجزا أمنيا خارج البيت الأبيض.

قالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية، إن الرجل اصطدم بالبوابة الأمنية عند مدخل البيت الأبيض الساعة 22:37 مساء يوم الثلاثاء، وألقي القبض عليه على الفور.

وقال مسؤولو الخدمة السرية في بيان إن المحققين فتشوا سيارته ووجدوها آمنة.

ولم تقدم السلطات على الفور أي معلومات إضافية عن الحادث أو هوية السائق أو أي دوافع محتملة، بحسب روسيا اليوم.

