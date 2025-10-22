القيادة المركزية الأمريكية: لن يتم نشر أفراد من الجيش في قطاع غزة



وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنه لن يتم نشر أفراد من الجيش الأمريكي في قطاع غزة.

وأضافت في البيان، أن القيادة المركزية الأميركية افتتحت مركزًا للتنسيق المدني العسكري CMCC في إسرائيل، في 17 أكتوبر الجاري، إيذانًا بالإنشاء الرسمي لمركز تنسيق رئيسي للمساعدات المقدمة لغزة، وذلك بعد 5 أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل دائم.

وقال البيان: "صُمم مركز التنسيق المدني العسكري لدعم جهود تحقيق الاستقرار لن ينتشر أفراد الجيش الأمريكي في غزة، بل سيساعدون في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من نظرائهم الدوليين إلى القطاع".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM): "إن جمع أصحاب المصلحة الذين يتشاركون هدف تحقيق الاستقرار الناجح في غزة أمرٌ ضروري لتحقيق انتقال سلمي".

وأضاف: "خلال الأسبوعين المقبلين، سيضم أفراد الجيش الأمريكي ممثلين من الدول الشريكة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص عند وصولهم إلى مركز التنسيق".

وأوضح البيان، أن مركز التنسيق المدني العسكري سيراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ويضم قاعة عمليات تتيح للموظفين تقييم التطورات في غزة فورًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مساحات المكاتب والاجتماعات لتعزيز التخطيط التعاوني بين القادة والممثلين والموظفين.

وأنشأ حوالي 200 جندي أمريكي من ذوي الخبرة في النقل والتخطيط والأمن والخدمات اللوجستية والهندسة مركز تنسيق العمليات العسكرية (CMCC) بقيادة الفريق باتريك فرانك، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (ARCENT).

وقال كوبر: "لقد عمل الفريق بلا كلل لبناء مركز تنسيق العمليات العسكرية من الصفر".

وأضاف: "يحق لهم أن يفخروا كثيرًا بمعرفتهم أنهم بنوا شيئًا بالغ الأهمية لتمكين الانتقال إلى الحكم المدني في غزة".

تتخذ القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) من قاعدة ماكديل الجوية في تامبا مقرًا لها، وهي تُوجه وتُمكّن العمليات والأنشطة العسكرية لتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب آسيا.

أما القيادة المركزية الأمريكية ARCENT فهي المكون العسكري التابع للقيادة المركزية الأمريكية، ومقرها قاعدة شو الجوية في ساوث كارولينا، وفقا للغد.