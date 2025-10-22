إثيوبيا: مقتل 14 شخصًا إثر اصطدام قطارين بمنطقة نائية شرقي البلاد

أديس أبابا - (أ ب)

اصطدم قطار مكتظ بالتجار بقطار متوقف في منطقة نائية شرق إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، حسبما أفاد مسؤول محلي.

ووقع الحادث مساء الاثنين قرب مدينة داير داوا بينما كان القطار الذي يقل التجار وبضائعهم عائدا من بلدة ديوالي القريبة من الحدود مع جيبوتي.

وأكد إبراهيم عثمان، عمدة مدينة داير داوا، عدد القتلى وأعرب في بيان على فيسبوك اليوم الثلاثاء عن حزنه لفقدان الأرواح.

وقال شهود عيان تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إنه كان هناك تأخيرات في مساعدة الضحايا، حيث لم تكن سيارات الإسعاف متاحة بعد الحادث. وأضافوا أن السكان المحليين هم الذين أخرجوا المصابين في الحادث من العربات.