إعلام عبري: إسرائيل توافق على بناء سفارة جديدة للإمارات

مصراوي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، بموافقة لجنة التخطيط والبناء في تل أبيب على خطة لبناء سفارة جديدة لدولة الإمارات في حي "هرتسليا بيتوح" الساحلي، وفق زعمها.

وعبّر رئيس بلدية هرتسليا ياريف فيشر، عن ترحيبه ببناء سفارة إماراتية في إسرائيل، موضحا أن السفير الإماراتي محمد الخاجة استمع إلى نصيحته بشأن اختيار الموقع، وفق إذاعة "مونت كارلو" الدولية.

وكشفت سلطة الأراضي في إسرائيل، أن عملية تحديد موقع السفارة الإماراتية بدأت بعد طلب من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرب مبنى بلدية هرتسليا الواقعة بمنطقة لواء تل أبيب وتبعد عنها نحو 10 كيلومترات.

وأكدت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن عملية اختيار الموقع كانت معقدة إذ تطلبت مفاوضات مع عدّة جهات.

ووفقا للتقرير، فإن قيمة الصفقة التي اقتُعت الأراض بموجبها بلغت عشرات ملايين الشواكل.

وتعتبر هرتسليا إحدى المناطق المركزية في إسرائيل، إذ تقع بالقرب من تل أبيب، وتُعد مركزا لأضخم الأنشطة التكنولوجية والصناعية والاستثمارية.