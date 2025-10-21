إعلان

أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

كتب : مصراوي

09:35 م 21/10/2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة إسرائيل هذا الأسبوع.

ويجري نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وصهر ترامب جاريد كوشنر، زيارة إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء.

وحذّر فانس، من أنه إذا لم تسلم حماس سلاحها ستحدث أمور سيئة، مضيفًا أنه لن يكون هناك تواجد لجنود أمريكيين على الأرض في غزة.

وأوضح نائب الرئيس في تصريحات له خلال زيارته إلى إسرائيل، إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع سيصمد، مشددًا على أن الإدارة الأمريكية تركز في الوقت الراهن على مستقبل غزة وتنفيذ رؤية ترامب لإعادة الاستقرار والإعمار.

وأضاف فانس أن لكل دولة دورًا محددًا في تنفيذ اتفاق وقف النار، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي قرارات على حلفائها، بل تعمل بالتنسيق الكامل معهم لضمان نجاح الخطة، مشيرًا إلى أن إعادة جثامين الأسرى من قطاع غزة تمثل مهمة صعبة لن تتحقق بين ليلة وضحاها، داعيًا إلى التحلي بالصبر حتى إنجاز العملية بنجاح.

وحذّر من أنه إذا لم تتعاون حماس فسيتم القضاء عليها، مشدّدا أيضًا على أنّه لن يتم تحديد مهلة زمنية لحماس لتسليم جثث الأسرى، وموضحًا أن أماكن جثث بعض الأسرى في غزة غير معروفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل ماركو روبيو يزور إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص