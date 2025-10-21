كييف - (د ب أ)

أسفر هجوم شنته طائرات روسية مسيرة على بلدة نوفهورود سيفرسكي في شمال أوكرانيا عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل وإصابة سبعة آخرين، حسبما أعلن حاكم منطقة تشيرنيهيف فياتشيسلاف تشاوس على تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء.

وقال تشاوس إن هناك قدرا كبيرا من الدمار نجم عن ما لا يقل عن 20 غارة بطائرات مسيرة على البلدة الواقعة شمال شرق كييف وعلى بعد حوالي 35 كيلومترا من الحدود الروسية.

وانقطعت الكهرباء تماما عن الأجزاء الشمالية من تشيرنيهيف والعاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه أثناء الليل.

ولا تزال أوكرانيا تكافح لصد غزو روسي واسع النطاق منذ فبراير 2022، وركزت الهجمات الروسية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في البلاد، مثلما حدث في الشتاء الماضي.