تقارير: ضغوط أمريكية على إسرائيل وحماس لمنع أي تصعيد يهدد اتفاق غزة

كتب : مصراوي

07:43 م 21/10/2025

ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر

مصراوي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، الثلاثاء، إن إسرائيل وحماس تتعرضان لضغوط من واشنطن لمنع أي تصعيد قد يؤدي لانهيار اتفاق غزة.

وأشار المسؤولون، إلى المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر وجّها أمس رسالة قوية إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن على إسرائيل تجنب التصعيد.

وأوضح المسؤولون، أن ويتكوف وكوشنر أكدا ضرورة أن تكون ردود إسرائيل متناسبة على أي انتهاك لوقف النار.

وأفادت مصادر، بأن عدة دول أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى قوة استقرار في قطاع غزة.

