كوشنر: غزة تدخل عصر السلام.. وتقدم في استعادة جثامين الأسرى

كتب : مصراوي

07:14 م 21/10/2025

جاريد كوشنر

مصراوي


قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إن طرفي النزاع في غزة ينتقلان من عامين من الحرب إلى عصر من السلام، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تسير بنجاح، وأن هناك تقدمًا واضحًا في استعادة جثامين الأسرى.

وأوضح كوشنر، في مؤتمر صحفي خلال زيارته إسرائيل، أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية التي تحدث في غزة، متوقعًا مزيدًا من التقدم في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن تنسيقًا واسعًا يجري بين إسرائيل والأمم المتحدة بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، مؤكدًا أن أموال إعادة الإعمار لن تذهب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حركة حماس.

