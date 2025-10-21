أمير قطر: قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل

مصراوي

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن إسرائيل تجاوزت جميع القوانين والأعراف الدولية بعدوانها على دولة تقوم بدور الوسيط، مؤكدًا أن بلاده تقوم بجهود مقدرة في الوساطات والعمل الإنساني "ما عزز مكانة قطر ومناعتها"، حسب تعبيره.

وأشار آل ثاني، في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، إلى أن قطر تعرضت لانتهاكين لسيادتها من إيران وإسرائيل، مضيفًا أن بلاده خرجت من الاعتداءين "أكثر قوة وحصانة".

وتابع أمير قطر: "اعتبرنا العدوان الإسرائيلي إرهاب دولة وكان الرد العالمي قويًا لدرجة صدمت من قام به".

ويوم 9 سبتمبر الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة مقترحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

وفي 23 يونيو الماضي، نفذت إيران ما أسمته بـ"عمليات بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، وذلك ردًا على الهجمات التي نفذتها القوات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية.