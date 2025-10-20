مصراوي

شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا للتعاون في مجال المعادن الأرضية النادرة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وخلال اللقاء، قال ترامب إن بلاده تتعاون مع أستراليا ودول أخرى بشأن المعادن النادرة، مؤكداً أن التعاون بين واشنطن وكانبيرا يشمل أيضًا المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر والسفن.

من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي تفاصيل الاتفاق الجديد حول المعادن النادرة، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز سلاسل الإمداد الحيوية بين البلدين.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة تمتلك أفضل الغواصات في العالم، وكشف عن تصنيع عدد من الغواصات لأستراليا ضمن صفقة يجري تسريع تنفيذها، مضيفاً أن صفقة الغواصات مع أستراليا يمكن أن تشكل رادعاً للصين وتدعم أمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.