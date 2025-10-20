إعلان

جدل في العراق بسبب قضية "سرقة المناشف".. والخارجية تحقق (فيديو)

كتب : مصراوي

04:58 م 20/10/2025

سرقة المناشف

تواصل قضية ما بات يُعرف بـ"حادثة سرقة المناشف" من أحد الفنادق في العاصمة الأردنية عمّان، إثارة الجدل في الأوساط العراقية، عقب اتهام دبلوماسية عراقية بالتورط في الواقعة.

وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تسريب وثائق رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، في إشارة غير مباشرة إلى القضية ذاتها.

وقالت الوزارة في بيان إنها شكّلت لجنة تحقيق منذ تداول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، للتأكد من جميع تفاصيلها وفق الأطر القانونية والإدارية، مؤكدة التزامها بالشفافية والمهنية، وبما يحافظ على سمعة الدبلوماسية العراقية.

وأضافت أنها ستعلن نتائج التحقيق فور استكماله، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الأطراف المعنية.

وجاء ذلك بعد أن نشرت الدبلوماسية زينب الساعدي كتابًا رسميًا موجّهًا من السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي إلى وزارة الخارجية، يتضمن تفاصيل الحادثة التي وقعت داخل فندق شهير في عمّان، مطالبة في تصريحاتها العلنية بتدخّل الوزارة ورئيس الحكومة للتحقيق العادل في الواقعة.

وأوضحت الساعدي أنها قدّمت إفادة رسمية بصفتها مستشارة في الوزارة، داعية اللجنة إلى زيارة عمّان لاستكمال التحقيق ميدانيًا. كما حظيت بدعم من عشيرة السواعد التي عقدت تجمعًا للتضامن معها، حيث أكد الشيخ محمد بلاسم أن الساعدي تمثل الدولة العراقية لا العشيرة، مشددًا على ضرورة احترام سمعة العراق ومكانته الدبلوماسية.

وتستمر القضية في إثارة تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها تصرفًا يسيء إلى صورة السلك الدبلوماسي، ومن يعتبرها حملة مبالغًا فيها بحق موظفة تمثل بلادها في الخارج.

