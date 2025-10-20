وزير خارجية ليتوانيا: لا مكان لبوتين في عواصمنا الأوروبية

قال وزير خارجية ليتوانيا كاستوتيس بودريوس، إنه "لا مكان للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عواصمنا الأوروبية ويجب العمل على حزمة عقوبات جديدة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عنه.

وجاء ذلك قبل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب المقرر عقده في المجر.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة الصراعات التي تتطور بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط، وأوكرانيا.

ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إلى وزراء الاتحاد الأوروبي، لتقديم رؤى حول الوضع في ساحة المعركة واحتياجات كييف الأكثر إلحاحا من المساعدات، ولكن من المرجح أيضا لتقديم إفادة عن مستجدات الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة.

وتأتي المشاورات بعد أيام من اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وبعد إعلان ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، على أرض الاتحاد الأوروبي.

وسوف يناقش الوزراء أيضًا مقترحات الاتحاد الأوروبي لاستخدام مليارات من اليورو من الأصول الروسية لتمويل قرض تعويضات لأوكرانيا، وحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا، بما في ذلك حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال.