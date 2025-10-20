وكالات

استؤنفت صباح اليوم الاثنين، عملية دخول شاحنات المساعدات الموجهة إلى غزة بعد تعليق إسرائيل دخولها مؤقتا عقب اشتباكات رفح، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان"، إن إسرائيل قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات المحتجزين.

أضافت أن إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف.