ترامب: الرسوم الجمركية ساعدت في إنهاء 5 حروب من أصل 8

وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه صعوبات لسنوات قادمة إذا ألغت المحكمة العليا معظم الرسوم الجمركية التي فرضت هذا العام وسيعني "انتزاع أمننا القومي".

جاء ذلك في مقابلة لترامب مع قناة "فوكس نيوز"، حيث قال إن "الإيرادات والنفوذ الدبلوماسي الناتجين عن الرسوم الجمركية يجعلان الفوز في هذه القضية أمرا حيويا".

وادعى ترامب، أن الرسوم الجمركية ساعدت في إنهاء 5 حروب من أصل 8 أنهتها إدارته، بما في ذلك الصراع بين الهند وباكستان، قائلا: "5 منها توقفت كنتيجة مباشرة للضغط بالرسوم الجمركية".

يأتي هذا التحذير في وقت تستعد فيه المحكمة العليا لسماع المرافعات الشفوية في القضية المرفوعة ضد صلاحية استخدام ترامب لـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" من سبعينيات القرن الماضي لفرض رسوم جمركية عالمية.

وكانت محكمة التجارة الدولية قد قضت في مايو بأن القانون المذكور لا يمنح ترامب السلطة لفرض مثل هذه الرسوم، فيما أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار لاحقا.

ويقدر الاقتصاديون أن حوالي 70% من الرسوم المفروضة حتى الآن ستنتهي إذا أيدت المحكمة العليا قرار المحاكم الأدنى، مما قد يؤثر بشكل كبير على السياسة التجارية الأمريكية.

ووصف ترامب المدعين في القضية بكونهم "مجانين اليسار المتطرف الذين لا يعرفون حتى ما يفعلونه وأشخاص يمثلون دولا أجنبية استغلتنا لسنوات"، في إشارة إلى شركة استيراد نبيذ تديرها عائلة في نيويورك.

وعند سؤاله عن الخطط البديلة في حال خسارة القضية، قال ترامب: "سأضطر إلى ابتكار شيء ما. لا أريد حتى التفكير في الأمر"، محذرا من أن إلغاء الرسوم الجمركية سيعني "انتزاع أمننا القومي"، وفقا لروسيا اليوم.