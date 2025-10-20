إعلان

ترامب: لم أناقش مسألة تنازل أوكرانيا عن إقليم دونباس لروسيا

كتب : مصراوي

03:55 ص 20/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لم يناقش مع فلاديمير زيلينسكي التنازل عن إقليم دونباس لروسيا، مكررا رغبته في أن يتوقف الجانبان عند خطوط التماس الحالية.

قال ترامب: "لم أناقش مع زيلينسكي قضية دونباس، وأرغب في أن يتوقف الجانبان عند خطوط القتال الحالية"، مشيرا إلى أن "78% من الأراضي تحت سيطرة روسيا بالفعل، يمكنهم أوكرانيا التفاوض على شيء ما لاحقا".

وبعد الاجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب زيلينسكي على قناته في تليجرام: "أوكرانيا تتمسك بكل أراضيها، ولن تتنازل عن أي شيء منها" لروسيا ولن تهبها شيئا منها".

وأكد أيضا أن القوة ضرورية في الحوار مع موسكو لحل الصراع الأوكراني، مضيفا: "يرى العالم أن روسيا تفهم فقط لغة القوة وتبدي رد الفعل عليها، وبالتالي فإن السلام من خلال التلويح بالقوة يمكن أن ينجح".

الرئيس الأمريكي تنازل أوكرانيا عن إقليم دونباس لروسيا روسيا أوكرانيا ترامب

