وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ما زال ساريا، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأضاف ترامب، أنه سيعلن اليوم رسوما جمركية إضافية على كولومبيا، مؤكدا أنه لم يناقش تسليم أوكرانيا منطقة دونباس إلى روسيا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الغارات التي نفذها على مناطق متفرقة في القطاع ردا على ما وصفها بـ"خروقات حماس".

وقال الجيش في بيان: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم خرقه من قبل حماس".

وأضاف: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".

وكشف الجيش، أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحماس في قطاع غزة، الأحد، متّهما الحركة بخرق الهدنة.

وأوضح: "أغار الجيش في الساعات الماضية من خلال قصف جوي ومدفعي على عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة في أعقاب خرق حماس لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت مبكر الأحد.