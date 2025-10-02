نتنياهو يشيد بالبحرية بعد اعتراض الأسطول: حماية لشرعية إسرائيل

وكالات

أشاد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجنود وضباط قوات البحرية الإسرائيلية لاعتراضهم أسطول الصمود العالمي وضبط الناشطين عليه.

وقال نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية الخميس، "أثني على جنود وضباط البحرية الذين منعوا دخول السفن إلى منطقة القتال وأحبطوا حملة نزع شرعية إسرائيل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أنهم خضعوا جميعا للتحقيق وتم نقلهم لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والقوات المساندة يواصلون منذ الصباح العمل ضد حملة الأسطول في ميناء أسدود.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، إن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعتُرضت وصلت قاعدة سلاح البحرية في أسدود.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلي، السيطرة على جميع القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، عدا سفينة واحدة فقط.