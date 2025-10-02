إعلان

نتنياهو يشيد بالبحرية بعد اعتراض الأسطول: حماية لشرعية إسرائيل

كتب : مصراوي

09:54 م 02/10/2025

قوات البحرية الإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أشاد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجنود وضباط قوات البحرية الإسرائيلية لاعتراضهم أسطول الصمود العالمي وضبط الناشطين عليه.

وقال نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية الخميس، "أثني على جنود وضباط البحرية الذين منعوا دخول السفن إلى منطقة القتال وأحبطوا حملة نزع شرعية إسرائيل".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركا في أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أنهم خضعوا جميعا للتحقيق وتم نقلهم لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والقوات المساندة يواصلون منذ الصباح العمل ضد حملة الأسطول في ميناء أسدود.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، إن سفن أسطول الصمود العالمي التي اعتُرضت وصلت قاعدة سلاح البحرية في أسدود.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلي، السيطرة على جميع القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، عدا سفينة واحدة فقط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو يشيد بالبحرية اعتراض سفت أسطول الصمود اعتراض الأسطول حماية لشرعية إسرائيل بنيامين نتنياهو قوات البحرية الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025