بوتين: هناك تحول في العلاقات الدولية وسنرد بشكل ساحق على أي تهديدات

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك تحول كبير في العلاقات الدولية وتعدد الأقطاب يحافظ على التوازن، مؤكدًا أنه سيرد بشكل ساحق على أي تهديدات ضد روسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة اليوم الخميس، الرئيس الروسي اليوم الخميس، في الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثاني والعشرين لمنتدى «فالداي» الدولي للحوار.

وأضاف الرئيس الروسي، "أن العالم يواجه العديد من المخاطر ووقت الإملاءات انتهى"، مؤكدًا أن روسيا منفتحة على التعاون مع الدول الغربية، لكن هذه الدول لا ترغب في ترك سياسة الإملاءات وترغب في فرض هيمنتها المطلقة.

وأشار بوتين، إلى أن أي قرار أحادي في العالم لا يراعي مصلحة الآخرين غير قابل للحياة، ومضيفًا "العالم يواجه مشكلات كبيرة بسبب محاولات الغرب فرض السيطرة والهيمنة".

وشدد على أن روسيا أظهرت فعالية كبيرة في مواجهة ضغوطات غير مسبوقة، متابعًا "أن المنظومة الدولية بحاجة إلى بلاده كميزان قوى لان التوازن العالمي لا يمكن تحقيقة من دون مشاركة روسيا".

وذكر الرئيس الروسي، أن بلاده أعلنت مرتين الاستعداد للانضمام للناتو عامي 1954 و2000، لكنها قوبلت بالرفض من الدول الغربية، مؤكدًا أن طموحات الغرب للهيمنة ستبوء بالفشل ولا تنفع حاليا.

وأكد بوتين، أن روسيا لا تعتزم الاعتداء على دول الناتو، وصفًا الترويج لذلك بأنه محض هراء وغير معقول، لافتًا إلى أن روسيا تدرس الإجراءات العسكرية الأوربية وسنتخذ التدابير اللازمة.

وتابع الرئيس الروسي، "على الدول الأوربية ألا تستفز روسيا لأن النتائج لن تكون جيدة بالنسبة لهم، ومن يريد التنافس مع روسيا عسكريا فليحاول".