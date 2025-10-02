إعلان

تركي الفيصل: نجاح خطة ترامب حول غزة مرهون بالنتائج (فيديو)

كتب : مصراوي

01:21 م 02/10/2025

الأمير تركي الفيصل

وكالات

قال رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة يجب الحكم عليها بالنتائج لا بالتصريحات.

وأوضح الفيصل، في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أنه "لا ينبغي اعتبار الخطة نهاية المطاف، فالعبرة بما يتحقق على الأرض من وقف لإطلاق النار وعودة الاستقرار إلى غزة والضفة الغربية، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين".

وأشار إلى وجود تفاصيل غير واضحة في الخطة، خاصة ما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيجري الإفراج عنهم، والجهات المسؤولة عن تنفيذ البنود وضمان الالتزام بها. كما تساءل عن هوية القائمين على "مجلس السلام" والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين سكان غزة وتمكينهم من العودة إلى منازلهم وإعادة إعمار مناطقهم.

وتتضمن خطة ترامب عشرين بنداً، أبرزها وقف الحرب، انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، تبادل للأسرى، إعادة إعمار غزة بدعم دولي، وإدارة انتقالية من لجنة تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب وبمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

تركي الفيصل غزة خطة ترامب

