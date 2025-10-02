تركي الفيصل: نجاح خطة ترامب حول غزة مرهون بالنتائج (فيديو)

وكالات

قال رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة يجب الحكم عليها بالنتائج لا بالتصريحات.

وأوضح الفيصل، في مقابلة مع برنامج "في الصورة" على قناة "روتانا خليجية"، أنه "لا ينبغي اعتبار الخطة نهاية المطاف، فالعبرة بما يتحقق على الأرض من وقف لإطلاق النار وعودة الاستقرار إلى غزة والضفة الغربية، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين".

يجب ألا نهلل ونكبّر، فالعبرة بالنتائج..

رؤية وتحليل الأمير تركي الفيصل لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة#تركي_الفيصل_في_الصورة pic.twitter.com/HFzzByaks5 — في الصورة (@almodifershow) September 30, 2025

وأشار إلى وجود تفاصيل غير واضحة في الخطة، خاصة ما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيجري الإفراج عنهم، والجهات المسؤولة عن تنفيذ البنود وضمان الالتزام بها. كما تساءل عن هوية القائمين على "مجلس السلام" والإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين سكان غزة وتمكينهم من العودة إلى منازلهم وإعادة إعمار مناطقهم.

وتتضمن خطة ترامب عشرين بنداً، أبرزها وقف الحرب، انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، تبادل للأسرى، إعادة إعمار غزة بدعم دولي، وإدارة انتقالية من لجنة تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب وبمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.