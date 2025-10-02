كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، إلى نحو مليون و112 ألفا و460 فردا، من بينهم 980 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11224 دبابة، منها دبابة واحدة أمس الأربعاء، و23296 مركبة قتالية مدرعة، و33336 نظام مدفعية، و1507 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1224 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 427 طائرة حربية، و346 مروحية، و65823 طائرة مسيرة، و3790 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و63303 من المركبات وخزانات الوقود، و3979 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.