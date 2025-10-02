

وكالات

تم تأجيل الرسوم الجمركية الجديدة على واردات الأدوية إلى الولايات المتحدة، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن دخولها حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية.

وبدلا من ذلك، ستبدأ إدارة ترامب في التحضير لفرض رسوم تستهدف شركات الأدوية التي ترفض نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو خفض أسعارها، وفقا لما صرح به مسؤول أمريكي رفيع لوكالة الأنباء الألمانية، دون أن يوضح سبب التأجيل.

كان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي أن رسوما جمركية بنسبة 100% ستفرض اعتبارا من الأول من أكتوبر على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وبراءات الاختراع إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن شركات الأدوية يمكنها تفادي هذه الرسوم من خلال إنشاء مصانع إنتاج داخل الأراضي الأمريكية، رغم أن التفاصيل لم تكن واضحة.

وقبيل الموعد المقرر لبدء التنفيذ، أوضح مسؤولون أمريكيون أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستثنى من القواعد الجديدة الخاصة بالمنتجات الدوائية، على أن تستمر وارداته في مواجهة رسوم بنسبة 15% وفقا لسكاي نيوز.