وكالات

اتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته إسرائيل خلال توجّهه لغزة محمّلا مساعدات، بتوقيف مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفيا.

وجاء في منشور للنائبة على إكس: "مئات المدنيين والنشطاء الإنسانيين والسلميين المتواجدين على متن سفن أسطول الصمود العالمي تم اعتقالهم بصورة غير قانونية واحتجازهم تعسفيا من جانب إسرائيل".

وأعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نشطاء من على متن 6 سفن قامت باقتحامها، يوم الأربعاء، بينها السفينة ألما أكبر سفن الأسطول.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في أثناء لحظة اعتقالها.

وأكد الأسطول أنه تم اقتياد النشطاء الموقوفين إلى مكان غير معلوم، وفقا للغد.