إعلان

نائبة أوروبية بأسطول الصمود: إسرائيل اعتقلت مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفيا

كتب : مصراوي

04:43 ص 02/10/2025

أسطول الصمود العالمي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

اتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" الذي اعترضته إسرائيل خلال توجّهه لغزة محمّلا مساعدات، بتوقيف مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفيا.

وجاء في منشور للنائبة على إكس: "مئات المدنيين والنشطاء الإنسانيين والسلميين المتواجدين على متن سفن أسطول الصمود العالمي تم اعتقالهم بصورة غير قانونية واحتجازهم تعسفيا من جانب إسرائيل".

وأعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نشطاء من على متن 6 سفن قامت باقتحامها، يوم الأربعاء، بينها السفينة ألما أكبر سفن الأسطول.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في أثناء لحظة اعتقالها.

وأكد الأسطول أنه تم اقتياد النشطاء الموقوفين إلى مكان غير معلوم، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسطول الصمود العالمي أسطول الصمود قوات الاحتلال إسرائيل اعتراض أسطول الصمود ترحيل المعتقلين من أسطول الصمود اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود الدفاع عن أسطول الصمود الصمود تهاجم أسطول الصمود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة