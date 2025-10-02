إعلان

الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على أسطول الصمود العالمي عمل إرهابي

كتب : مصراوي

03:02 ص 02/10/2025

أسطول الصمود

وكالات

وصفت وزارة الخارجية التركية الاعتراض الإسرائيلي لـ "أسطول الصمود" العالمي المتجه لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بـ "العمل الإرهابي".

جاء ذلك في بيان، إثر بدء سلاح البحرية الإسرائيلي اعتراض بعض سفن "أسطول الصمود" والسيطرة عليها في المياه الدولية.

وأكد البيان، أن الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، على أسطول الصمود الذي يهدف لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، هو عمل إرهابي يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

وأضاف: "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانوني الدولي، لا سيما وأنه يستهدف مدنيين يتحركون لغايات سلمية دون استخدام العنف".

وشددت الخارجية التركية على أن هذا الاعتداء يشكل دليلا واضحا على أن السياسات الفاشية والعسكرية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يفرض حصارا مطبقا على غزة ويحكم عليها بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين فحسب، بل تطال كل من يقاوم ظلم إسرائيل.

وأعربت عن أمل أنقرة في "ألا يلحق هذا الاعتداء الضرر بجهود تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن تركيا ومنذ انطلاق رحلة "أسطول الصمود"، تنخرط في تنسيق وثيق مع الدول الأخرى التي يشارك مواطنوها في الأسطول.

وأكد البيان، أن أنقرة أطلقت المساعي اللازمة من أجل الإفراج في أسرع وقت ممكن عن المواطنين الأتراك وبقية الركاب الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الاعتراض، كما أكد أنه "سيتم اللجوء إلى المسارات القانونية لمحاسبة منفذي هذا الاعتداء".

واختتم بيان الخارجية بالدعوة إلى أن تتحرك الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية فورا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي عن غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلن أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعرضه لهجوم من نحو 10 سفن إسرائيلية.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي بعض سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب"، بحسب روسيا اليوم.

أسطول الصمود ترحيل المعتقلين من أسطول الصمود اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود الدفاع عن أسطول الصمود اعتراض أسطول الصمود تهاجم أسطول الصمود محاصرة سفن أسطول الصمود تركيا الخارجية التركية

