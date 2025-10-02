بسبب تصريحاته عن ترامب.. الجزائر تنهي مهام سفيرها في لبنان



وكالات

قررت السلطات الجزائرية إنهاء مهام السفير الجزائري في لبنان، كمال بوشامة.

وجاء القرار على خلفية تصريحات أدلى بها بوشامة مؤخرا حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفه فيها بـ"راعي البقر" و"المريض النفسي" الذي "مكانه الطبيعي مستشفى للأمراض العقلية وليس قيادة أكبر قوة في العالم".

واعتبرت تلك التصريحات "خروجا عن الإطار الدبلوماسي" و"رأيا شخصيا لا يلزم الدولة الجزائرية".

وقال مصدر رسمي، إن بوشامة ابتعد عن الثوابت والقيم التي تميز الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الإقالة.

وكان كمال بوشامة قد عُين سفيرا في لبنان في فبراير الماضي، قبل أن يُعتمد أيضا لدى قبرص في ماي الماضي مع إقامة في بيروت، بحسب روسيا اليوم.