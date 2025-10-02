إعلان

بسبب تصريحاته عن ترامب.. الجزائر تنهي مهام سفيرها في لبنان

كتب : مصراوي

02:58 ص 02/10/2025

السفير الجزائري كمال بوشامة رفقة رئيس لبنان جوزاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قررت السلطات الجزائرية إنهاء مهام السفير الجزائري في لبنان، كمال بوشامة.

وجاء القرار على خلفية تصريحات أدلى بها بوشامة مؤخرا حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصفه فيها بـ"راعي البقر" و"المريض النفسي" الذي "مكانه الطبيعي مستشفى للأمراض العقلية وليس قيادة أكبر قوة في العالم".

واعتبرت تلك التصريحات "خروجا عن الإطار الدبلوماسي" و"رأيا شخصيا لا يلزم الدولة الجزائرية".

وقال مصدر رسمي، إن بوشامة ابتعد عن الثوابت والقيم التي تميز الدبلوماسية الجزائرية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الإقالة.

وكان كمال بوشامة قد عُين سفيرا في لبنان في فبراير الماضي، قبل أن يُعتمد أيضا لدى قبرص في ماي الماضي مع إقامة في بيروت، بحسب روسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفير الجزائري كمال بوشامة كمال بوشامة الجزائر ترامب انهاء مهام السفير الجزائري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة